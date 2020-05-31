В Узбекистане выявлено 23 новых случая коронавируса. Всего 3546

CentralAsia (UZ) - По состоянию на 23:00 часов 30 мая количество случаев коронавируса в Узбекистане составляет 3546 человек. К ночи было выявлено 23 новых случая, сообщил Минздрав.



В Самаркандской области обнаружено 4 новых случая. Среди тех, кто находится в Карантинном центра коронавирус обнаружен у 19 человек, в том числе у 14 человек, прибывших чартерным рейсом в Ташкент из Санкт-Петербурга, у 2 человек, прилетевших из Москвы 26 мая, а также у 3 человек, прибывших из Казахстана.