В США протестующие второй день подряд собрались возле белого дома. Фото

- Азия и мир, происшествия
- 10:39, 31 мая 2020
- Просмотров: 3713
CentralAsia (CA) - В США после смерти афроамериканца Джорджа Флойда сотни протестующих второй день подряд собрались возле белого дома в Вашингтоне, пишет Associated Press.
Полиция применила перцовый баллончик против демонстрантов, была вызвана Национальная гвардия округа Колумбия.
Протестующие скандировали лозунги в поддержку умершего в Миннеаполисе Джорджа Флойда и выражали неприязнь к президенту Дональду Трампу из-за его реакции на данную ситуацию, пишет агентство.
В субботу вечером сотни сторонников Флойда также проводили акцию протеста возле белого дома. Она длилась более пяти часов. Демонстранты кричали на президентскую охрану, бросали разные предметы и пытались опрокинуть металлические ограждения. Как минимум один раз сотрудник Секретной службы отреагировал, распылив в толпу перцовый баллончик.
Агентство пишет, что сегодня демонстративная акция продолжается возле резиденции главы государства. Массовые протесты, сопровождающиеся беспорядками со столкновениями с полицией, разрушены барьеры.
Во время вчерашних беспорядков умер один сотрудник Федеральной службы охраны США, были ранены несколько других сотрудников. Из числа протестующих были арестованы шесть человек.
Демонстративные акции проходят не только в Миннеаполисе, но и в Лос-Анджелесе, Сан-Франциско, Денвере, Нью-Йорке, Индианаполисе, Бостоне, Детройте и многих других городах.
Беспорядки начались еще 26 мая в Миннеаполисе, после того как афроамериканец Джордж Флойд умер во время задержания. В сети распространились кадры, как полицейский ногой душит Флойда.