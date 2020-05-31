В США протестующие второй день подряд собрались возле белого дома. Фото

Фото: Associated Press

CentralAsia (CA) - В США после смерти афроамериканца Джорджа Флойда сотни протестующих второй день подряд собрались возле белого дома в Вашингтоне, пишет Associated Press.

Полиция применила перцовый баллончик против демонстрантов, была вызвана Национальная гвардия округа Колумбия.

Протестующие скандировали лозунги в поддержку умершего в Миннеаполисе Джорджа Флойда и выражали неприязнь к президенту Дональду Трампу из-за его реакции на данную ситуацию, пишет агентство.

В субботу вечером сотни сторонников Флойда также проводили акцию протеста возле белого дома. Она длилась более пяти часов. Демонстранты кричали на президентскую охрану, бросали разные предметы и пытались опрокинуть металлические ограждения. Как минимум один раз сотрудник Секретной службы отреагировал, распылив в толпу перцовый баллончик.

Агентство пишет, что сегодня демонстративная акция продолжается возле резиденции главы государства. Массовые протесты, сопровождающиеся беспорядками со столкновениями с полицией, разрушены барьеры.

Во время вчерашних беспорядков умер один сотрудник Федеральной службы охраны США, были ранены несколько других сотрудников. Из числа протестующих были арестованы шесть человек.

Демонстративные акции проходят не только в Миннеаполисе, но и в Лос-Анджелесе, Сан-Франциско, Денвере, Нью-Йорке, Индианаполисе, Бостоне, Детройте и многих других городах.

Беспорядки начались еще 26 мая в Миннеаполисе, после того как афроамериканец Джордж Флойд умер во время задержания. В сети распространились кадры, как полицейский ногой душит Флойда.