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  31 мая 2020
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В городах США ввели комендантский час после беспорядков

CentralAsia (CA) -  Власти более чем десяти американских городов ввели к вечеру 30 мая комендантский час из-за протестов, вызванных смертью афроамериканца Джорджа Флойда, сообщает CNBC.

Комендантский час введен в Лос-Анджелесе, Атланте, Сиэтле, Чикаго, Филадельфии, Коламбусе, Питтсбурге, Солт-Лейк-Сити, Нэшвилле. Ранее сообщалось, что такой режим ввели в Миннеаполисе, а также в Денвере, Цинциннати, Милуоки и Портленде.

Причиной массовых беспорядков стала гибель в Миннеаполисе (штат Миннесота) афроамериканца Джорджа Флойда, которого сотрудники полиции задержали по подозрению в использовании фальшивых документов. Один из полицейских надавил ему коленом на шею, несмотря на слова задержанного о том, что ему тяжело дышать. Позже Флойд скончался в больнице.

Протесты начались в Миннеаполисе, а затем распространились по всей стране. Так, в Вашингтоне несколько офицеров Секретной службы США были ранены во время демонстраций возле Белого дома, так как протестующие закидывали их камнями, бутылками и петардами. В Окленде (штат Калифорния) во время протестов были ранены двое сотрудников федеральной службы охраны США, один из них погиб.

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