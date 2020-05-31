В Узбекистане за ночь выявили 8 новых случаев коронавируса. Всего 3554

CentralAsia (UZ) - По состоянию на 10:00 часов 31 мая количество зарегистрированных случаев коронавируса в Узбекистане составляет 3554 (+8).

Как сообщает Минздрав, 3 новых случая были выявлены среди тех, кто помещён в Карантинный центр, 1 случай в Ташкенте, 4 в Бухарской области (3 из них были в контакте с водителем, заражённым коронавирусом в Шафирканском районе, и помещенны на карантин, а 1 у водителя большегруза, прибывшего из-за границы).

В настоящее время в стране вылечено 2783 человека, инфицированных коронавирусом. 757 пациентов сейчас проходят лечение, 9 их них находятся в тяжёлом состоянии, а 1 пациент - в критическом.