В Таджикистане мужчине убил своего отца, ударив железным чайником по голове

- Таджикистан, происшествия
- 11:16, 31 мая 2020
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CentralAsia (TJ) - В Таджикистане 35-летний житель Вахшского района арестован за убийство своего отца.
Как сообщает МВД Таджикистана, разгневанный мужчина ночью 28 мая, примерно в 23:30, разбудил 58-летнего отца и на почве того, что отец ранее якобы избил его супругу, три раза ударил его железным чайником. Отец скончался в больнице.В отношении мужчины возбуждено уголовное дело. Ведётся следствие.
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