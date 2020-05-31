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  31 мая 2020
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В Таджикистане мужчине убил своего отца, ударив железным чайником по голове
Иллюстративное фото
Иллюстративное фото

CentralAsia (TJ) -  В Таджикистане 35-летний житель Вахшского района арестован за убийство своего отца.

Как сообщает МВД Таджикистана, разгневанный мужчина ночью 28 мая, примерно в 23:30, разбудил 58-летнего отца и на почве того, что отец ранее якобы избил его супругу, три раза ударил его железным чайником. Отец скончался в больнице.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело. Ведётся следствие.
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