Илон Маск запустил пилотируемый корабль к МКС с людьми на борту

CentralAsia (CA) - Со второй попытки SpaceX Илона Маска запустила ссвой первый пилотируемый космический корбаль Crew Dragon. Запуск состоялся поздним вечером 30 мая. В составе экипажа двое астронавтов NASA — командир экипажа Даг Херли и бортинженер Роберт Бенкен.



После отделения от носителя Falcon9 на 12 минуте полета кораблю предстоит сближение и стыковка с МКС по многовитковой 19-часовой схеме. Старт мог быть отменен: вероятность нужных погодных условий на мысе Канаверал была всего 50%. Почти весь вечер погодный статус оставался «красным» но к вечеру погода прояснилась и позволила провести запуск по графику.

Первая попытка пуска Falcon 9 c Crew Dragon 27 мая не состоялась из-за погоды. Корабль был уже заправлен, но пуск отложили за 17 минут до старта — низкая облачность и туман на космодроме NASA на мысе Канаверал не позволили запустить корабль. Третья попытка была назначена на воскресенье, 31 мая.

За пуском, как и в первый, неудачный раз, прилетел наблюдать президент США Дональд Трамп.

Запуск Crew Dragon от SpaceX — первый в истории пилотируемый полет на борту частного космического корабля.

Американцы впервые за девять лет (после вывода из эксплуатации «шаттлов») полетят в космос на американском корабле, впервые за 40 лет — на новом типе космического корабля.

Пуск несет большую символическую нагрузку: Falcon9 c Crew Dragon стартует с той же площадки 39A космического центра им. Кеннеди, что и «лунный» «Аполлон-11», а также последний «шаттл» Atlantis в 2011 году. В последнем полете Atlantis пилотировал нынешний командир первого экипажа Crew Dragon Даг Херли.

Успех программы означает утрату Россией монополии на доставку экипажа на МКС на «Союзах». Последние полеты на российских кораблях стоили NASA порядка $80 млн за место, всего с 2011 года NASA заплатила «Роскосмосу» за подвоз астронавтов $4 млрд.

Crew Dragon заметно крупнее и тяжелее «Союза» (экипаж до семи человек против трех) и базируется на более мощном и частично многоразовом носителе. При полной загрузке доставка одного астронавта на орбиту должна обходиться в $20 млн.