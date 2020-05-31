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  31 мая 2020
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Полиция США применила слезоточивый газ против участников беспорядков

CentralAsia (CA) -  В Вашингтоне сотрудники полиции применили против протестующих шарики со слезоточивым газом. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на собственного корреспондента.

Отмечается, что участники беспорядков стали забрасывать правоохранителей бутылками с водой, а затем подошли вплотную к оцеплению. Полицейские были вынуждены применить слезоточивое вещество. В результате протестующие разбежались.

Десятки городов США охвачены акциями протеста, сопровождающимися беспорядками, которые начались после смерти в Миннеаполисе чернокожего охранника Джорджа Флойда, который скончался после грубого ареста. Выступления против полицейского произвола проходят в Лос-Анджелесе, Сан-Франциско, Денвере, Нью-Йорке, Индианаполисе, Бостоне, Детройте, во многих других городах США и даже в канадском Торонто.

Власти США заявили о том, что любые стычки с полицией или угрозы правоохранителям расцениваются как акты внутреннего терроризма. В ходе таких столкновений огнестрельные ранения получили два полицейских, один из которых скончался.

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