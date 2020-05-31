В Узбекистане закрыли весь Китабский район из-за мужчины, заражённого коронавирусом

CentralAsia (UZ) - Китабский район Кашкадарьинской области закрыт на карантин, сообщает Минздрав Узбекистана.

Сообщается, что въезд-выезд в Китабский район запрещен из-за того, что человек, у которого подозревается коронавирус, контактировал со многими людьми.

В связи с тем, что в этом районе зафиксировано подозрение на наличие коронавирусной инфекции у человека, который контактировал со многими гражданами, меры предосторожности временно усилены.

Движение транспортных средств и пешеходов строго контролируются, отметили в министерстве.