В Узбекистане закрыли весь Китабский район из-за мужчины, заражённого коронавирусом

- Узбекистан, общество
- 14:58, 31 мая 2020
- Просмотров: 532
CentralAsia (UZ) - Китабский район Кашкадарьинской области закрыт на карантин, сообщает Минздрав Узбекистана.
Сообщается, что въезд-выезд в Китабский район запрещен из-за того, что человек, у которого подозревается коронавирус, контактировал со многими людьми.
В связи с тем, что в этом районе зафиксировано подозрение на наличие коронавирусной инфекции у человека, который контактировал со многими гражданами, меры предосторожности временно усилены.
Движение транспортных средств и пешеходов строго контролируются, отметили в министерстве.