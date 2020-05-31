[РУС] [ENG] [КЫРГ]
  31 мая 2020
экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
В Узбекистане закрыли весь Китабский район из-за мужчины, заражённого коронавирусом

CentralAsia (UZ) -  Китабский район Кашкадарьинской области закрыт на карантин, сообщает Минздрав Узбекистана.

Сообщается, что въезд-выезд в Китабский район запрещен из-за того, что человек, у которого подозревается коронавирус, контактировал со многими людьми.

В связи с тем, что в этом районе зафиксировано подозрение на наличие коронавирусной инфекции у человека, который контактировал со многими гражданами, меры предосторожности временно усилены.

Движение транспортных средств и пешеходов строго контролируются, отметили в министерстве.

print
  • В Узбекистане закрыли весь Китабский район из-за мужчины, заражённого коронавирусом
  • Пентагон готов ввести войска в Миннеаполис, где бушуют беспорядки
  • За сутки в Таджикистане выявили 123 случая COVID-19. Всего 3686


    • Яндекс.Метрика
    © CentralAsia 2007-2020.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    ул. Московская 189

    canews@asia.com