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  31 мая 2020
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В десятках городов США задержали почти 1400 человек в ходе беспорядков

CentralAsia (CA) -  В 17 городах США сотрудники правоохранительных органов задержали не менее 1383 человек в ходе беспорядков из-за смерти афроамериканца Джорджа Флойда после задержания полицейскими, сообщило агентство AP.

Задержания идут с четверга. Количество задержанных может быть выше, пишет агентство.

Массовые беспорядки в Миннеаполисе, а затем и в других городах страны, начались из-за смерти афроамериканца Джорджа Флойда. Он был жестко задержан полицией, после чего умер. Для нормализации ситуации в Миннеаполисе был объявлен режим ЧС и введены бойцы национальной гвардии США. Беспорядки стали крупнейшими в стране с 2016 года. Полицейского, задержавшего Джорджа Флойда, обвинили в непредумышленном убийстве.

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