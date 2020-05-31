В десятках городов США задержали почти 1400 человек в ходе беспорядков

CentralAsia (CA) - В 17 городах США сотрудники правоохранительных органов задержали не менее 1383 человек в ходе беспорядков из-за смерти афроамериканца Джорджа Флойда после задержания полицейскими, сообщило агентство AP.

Задержания идут с четверга. Количество задержанных может быть выше, пишет агентство.

Массовые беспорядки в Миннеаполисе, а затем и в других городах страны, начались из-за смерти афроамериканца Джорджа Флойда. Он был жестко задержан полицией, после чего умер. Для нормализации ситуации в Миннеаполисе был объявлен режим ЧС и введены бойцы национальной гвардии США. Беспорядки стали крупнейшими в стране с 2016 года. Полицейского, задержавшего Джорджа Флойда, обвинили в непредумышленном убийстве.