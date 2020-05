Нацгвардия США зачищает улицы Миннеаполиса, где идут беспорядки

CentralAsia (CA) - Подразделения Национальной гвардии Миннесоты вечером, 30 мая, приступили к зачистке ряда улиц Миннеаполиса, где ранее из-за беспорядков был введен комендантский час, передаёт РИА Новости.

На видео, которое в Twitter опубликовала пользователь @TKerssen, видно, как по улице идут несколько военнослужащих, которые приказывают всем зайти в свои дома. Увидев, что несколько человек, в том числе и автор записи, не уходят внутрь, военнослужащие делают по ним несколько выстрелов, вынуждая тех скрыться в доме. Позднее становится ясно, что стрельба велась патронами с краской.

Share widely: National guard and MPD sweeping our residential street. Shooting paint canisters at us on our own front porch. Yelling “light em up” #JusticeForGeorgeFloyd #JusticeForGeorge #BlackLivesMatter pic.twitter.com/bW48imyt55 — Tanya Kerssen (@tkerssen) May 31, 2020