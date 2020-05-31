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  31 мая 2020
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Нацгвардия США зачищает улицы Миннеаполиса, где идут беспорядки

CentralAsia (CA) -  Подразделения Национальной гвардии Миннесоты вечером, 30 мая, приступили к зачистке ряда улиц Миннеаполиса, где ранее из-за беспорядков был введен комендантский час, передаёт РИА Новости.

На видео, которое в Twitter опубликовала пользователь @TKerssen, видно, как по улице идут несколько военнослужащих, которые приказывают всем зайти в свои дома. Увидев, что несколько человек, в том числе и автор записи, не уходят внутрь, военнослужащие делают по ним несколько выстрелов, вынуждая тех скрыться в доме. Позднее становится ясно, что стрельба велась патронами с краской.

Автор публикации уточняет, что съемка была сделана в районе Уиттиер в Миннеаполисе.

Протестующие в Миннеаполисе игнорируют распоряжение властей о введении комендантского часа, передает РИА Новости.

Беспорядки вспыхнули в Миннеаполисе и ряде других городов после гибели афроамериканца Джорджа Флойда от рук полиции. После начала беспорядков уволили четырех полицейских, а одного из них обвинили в убийстве по неосторожности.

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