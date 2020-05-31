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  31 мая 2020
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В Узбекистане выявили 29 новых случаев коронавируса. Всего 3583

CentralAsia (UZ) -  По состоянию на 17:00 часов 31 мая количество зарегистрированных случаев коронавируса в Узбекистане составляет 3583 (+29).

Как сообщает Минздрав, 28 новых диагностированных случаев были выявлены среди граждан, находящихся в Карантинном центре и 1 в Бухарской области, у человека, находящегося на карантине из-за контакта с пациентам с коронавирусом.

️В настоящее время в стране вылечились 2837 (+54) человек, инфицированных коронавирусом.

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