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  31 мая 2020
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В интернете распространился дипфейк с Илоном Маском, поющим «Земля в иллюминаторе»
Предыстория: Илон Маск запустил пилотируемый корабль к МКС с людьми на борту

CentralAsia (CA) -  После запуска космического корабля Crew Dragon к МКС в Интернете распространился дипфейк с песней "Трава у дома" в исполнении Илона Маска.

Компания Илона Маска SpaceX впервые отправила астронавтов на космическом корабле Crew Dragon к Международной космической станции. Маска поздравляют с успешным запуском — кто словами, а кто дипфейками с его участием.

В дипфейке авторы сделали так, что глава SpaceX поет песню «Трава у дома» в образе участника группы «Земляне». Дипфейк получился убедительным, многие в соцсетях поверили, что Илон Маск поёт песню на русском сам.

В переводе с английского deepfake означает "глубокая подделка". А создается она так: искусственный интеллект обучили менять лица и голоса людей на видео. Таким образом, можно показать так, будто любой человек говорит то, чего он не говорил.

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