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  1 июня 2020
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Фоторепортаж — Как прошли протесты в городах США, возникшие из-за смерти афроамериканца Джорджа Флойда
Фото: Jim Wilson/The New York Times
Фото: Jim Wilson/The New York Times

CentralAsia (CA) -  На этой неделе в 75 городах США прошли демонстративные акции после смерти афроамериканца Джорджа Флойда, который умер 25 мая в городе Миннеаполис при задержании полицейским.

Тысячи людей по всей Америке вышли на улицы, чтобы выразить свое недовольствие в сторону службы полиции. В некоторых городах протесты сопровождались беспорядками и столкновениями с полицией, из-за чего в 10 штатах власти были вынуждены привлечь Национальную гвардию. В результате беспорядков умер один сотрудник Федеральной службы охраны США, арестованы несколько человек из числа протестующих.

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  • Фоторепортаж — Как прошли протесты в городах США, возникшие из-за смерти афроамериканца Джорджа Флойда


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