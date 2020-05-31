Фоторепортаж — Как прошли протесты в городах США, возникшие из-за смерти афроамериканца Джорджа Флойда

Фото: Jim Wilson/The New York Times

CentralAsia (CA) - На этой неделе в 75 городах США прошли демонстративные акции после смерти афроамериканца Джорджа Флойда, который умер 25 мая в городе Миннеаполис при задержании полицейским.

Тысячи людей по всей Америке вышли на улицы, чтобы выразить свое недовольствие в сторону службы полиции. В некоторых городах протесты сопровождались беспорядками и столкновениями с полицией, из-за чего в 10 штатах власти были вынуждены привлечь Национальную гвардию. В результате беспорядков умер один сотрудник Федеральной службы охраны США, арестованы несколько человек из числа протестующих.