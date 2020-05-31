На границе Узбекистана и Кыргызстана в анклаве Сох произошел конфликт

CentralAsia (KZ) - Сегодня, 31 мая у родника Чашма Сохского района Республики Узбекистан, который находится на узбекско-кыргызской границе, произошел конфликт между гражданами Кыргызстана и Узбекистана.

Для решения возникшей ситуации на указанной приграничной территории встретились ответственные руководители местных властей двух государств.

В настоящее время ситуация находится под контролем. Ведутся соответствующие мероприятия по устранению причин и последствий конфликта, сообщили в пограничных войсках СГБ.

По данным пресс-службы Баткенской областной администрации КР, конфликт начался около 12:30 между жителями кыргызстанского села Чечме и узбекистанского села Чашма анклава Сох. Причиной стычки, по ее информации, стал словесный спор между жителями во время совместной очистки родника Чечме о том, кому принадлежит источник.

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