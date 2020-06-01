Мэр Улан-Батора принял участие в сессии городов мира

CentralAsia (MNG) - В Улан Баторе 29 мая состоялась онлайн-сессия Исполнительного бюро Объединенных городов и органов местного самоуправления (ОГМВ), в которой приняли участие губернатор столицы и мэр Улан-Батора С.Амарсайхан.





На сессии присутствовали Мохамед Будра, Президент ОГМВ, Тедрос Адханом Гебреесус, Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения, Маймуна Мохд Шариф, заместитель генерального секретаря ООН, мэры Рима, Барселоны, Эмилии-Романьи, Монтевидео, Сурабая, Газиантеп Женева, Уагадугу, Сала и Полокване, губернатор Имбабуры и заместитель мэра Лиссабона.





В ходе встречи С.Амарсайхан сказал: «Проблемы, стоящие перед миром, подчеркивают необходимость реформирования глобальной системы управления. Важнейшим шагом в этом направлении является обеспечение участия местных органов власти в глобальном процессе принятия решений. Международные соглашения должны разрабатываться в консультации с местными и региональными органами власти и включать их роли и обязанности. Предлагается представлять местные органы власти в руководящем органе ООН. Кроме того, важно включить муниципалитеты в национальную систему принятия решений. В частности, нам необходимо перейти от прямого управления к многоуровневому управлению, создав рабочую группу по конкретному городу в национальном совете, чтобы местные, региональные и национальные правительства могли выступать в качестве равных партнеров и работать в направлении взаимопонимания».





«Кроме того, были также приняты меры для поддержки бизнеса с целью снижения налогового бремени в условиях пандемии COVID-19. Однако эти налоговые льготы связаны не с налогами, уплачиваемыми в государственный бюджет, а со снижением региональных и местных налогов. В будущем меры по поддержке граждан должны осуществляться из национального фонда, а не из городского бюджета. Многие из важных вопросов, таких как неконтролируемая урбанизация, заторы, пандемии и ухудшение состояния окружающей среды, часто затрагивают крупные города. Чтобы уменьшить заторы в столице, направление развития должно быть перенесено на малые и средние города. Создание рабочих мест и инфраструктуры, а также реализация культурных и социальных проектов в малых городах позволят решить проблему безработицы и оттока молодежи. Та же проблема касается сельских районов, которые играют роль в поддержке городской жизни, и важно развивать различные территории для обеспечения устойчивости », - сказал он.





Объединённые Города и Местные Власти (ОГМВ) (англ. United Cities and Local Governments, UCLG; фр. Cités et Gouvernements locaux unis, CGLU; исп. Ciudades y Gobiernos Locales Unidos, CGLU) — международная организация, объединяющая города, местные и региональные органы власти и муниципальные ассоциации по всему миру, чья повседневная деятельность включает проведение совещаний мэров и других местных и региональных лидеров, реализация совместных многосторонних проектов с международными институциональными партнерами, организацию международных семинаров-практикумов по обмену опытом в вопросах местных политик и практик, и защиту интересов местных и региональных органов власти в ООН.





С момента основания в 2004 году, головной офис ОГМВ находится в Барселоне (Всемирный секретариат, Секции Регионы и Метрополис ), региональные офисы находятся в городах Бразилиа, Брюссель, Стамбул, Джакарта, Казань, Ла-Пас, Оттава и Рабат. Как крупнейшая организация субнациональных правительств в мире, насчитывающая более 240 000 членов в более чем 140 государствах-членах ООН, ОГМВ де-факто представляет более половины населения мира по всему миру и своей задачей видит «быть единым голосом и защитником мирового демократического местного самоуправления».





Организация добилась включения цели 11 «Устойчивые города и общины» в Повестку дня на период до 2030 года, объединяет лучшие местные практики в планы действий, регулярно предоставляет обновленную информацию о ходе работы и предложения Политическому форуму высокого уровня по устойчивому развитию.





Вступая в эту организацию, важно, чтобы руководители городов и представители собирали и обсуждали проблемы и опыт других городов мира, поскольку у городов по всему миру есть прекрасная возможность объединиться и работать вместе для решения проблем.





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