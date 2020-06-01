Обри Менарндт о динамичной молодежи Монголии

CentralAsia (MNG) - Спустя 30 лет после того, как революция под руководством молодежи свергла советское правление, молодые монголы снова оказались в авангарде перемен в стране.





Тридцать лет назад молодежная революция свергла советское правительство Монголии и спровоцировала важный переход к многопартийной демократии. Теперь, когда молодые монголы прошлого формируют старую гвардию настоящего, первые монголы, которые всю свою жизнь будут жить под демократической системой, и находятся на подъеме.





В своей новой книге «Молодые монголы» Обри Менарндт рассказывает о динамичной молодости Монголии. Книга основана на видеофильме, снятом Менарндтом во время его проживания в Монголии, фрагмент которого был показан в «The Diplomat» в 2016 году и рассказывает о развитии средств массовой информации в стране.





В этом интервью газете «The Diplomat» Кэтрин Путц, Менарндт объясняла роль молодежи в революции 1990 года, долговременное влияние революции на внутренние и внешние дела страны, а также проблемы, с которыми нынешние молодые люди страны сталкиваются.





- Каковы были длительные внутренние последствия перехода 1990 года?





Несмотря на то, что после революции 1990 года демократия в Монголии начала развиваться, ее экономика была в руинах. Так называемые реформы «шоковой терапии», которые были введены западными финансовыми институтами, быстро привели к широко распространенным страданиям и неравенству богатства. Монгольский ученый Ундаръя Төмөрсух пишет, что «любые действия, ставящие под сомнение направление или темпы реформ в попытке защитить общество от быстрого применения рыночных правил, были осуждены как антидемократические,«ревизионистские или, что еще хуже, коммунистические».





Западные консультанты, слабо разбирающиеся в Монголии, разработали систему приватизации 330 государственных предприятий страны, выпуская гражданские ваучеры на владение акциями на вновь созданной фондовой бирже. Несмотря на то, что теоретическая идея, возможно, является хорошей идеей, эти консультанты не смогли рассмотреть реальное применение своей программы. Они быстро увидели, что, когда вы даете среднестатистическому монгольскому народу, борющемуся с бедностью, который прожил всю свою жизнь в условиях закрытой авторитарной коммунистической системы, ваучер на фондовую биржу, вдохновленную Западом, они быстро продадут ее за основные средства первому человеку, который предложит обмен. Итак, к 2003 году 0,5% населения владели 70% этих ранее коллективных ресурсов. Рыночная система, которую монголы продавали как неотъемлемую часть успешной демократии, быстро создала огромное неравенство, которое наоборот препятствовало демократическому развитию страны на долгие годы.





Примерно в то же время канадская компания Ivanhoe Mines открыла месторождение меди и золота Оюу-Толгой. С открытием Оюу-Толгоя обедневшие монголы узнали, что они сидят на месторождении стоимостью в 60 миллиардов долларов - почти в 60 раз больше годового валового внутреннего продукта (ВВП) страны в то время. Монголы поверили, что открытие изменит их страну и их жизнь. В 2011 году, когда инвестиции в горнодобывающую промышленность были затоплены, в Монголии была самая быстрорастущая экономика. Однако всего несколько лет спустя экономика Монголии оказалась в таком тяжелом положении, что в 2017 году страна получила четвертую по величине финансовую помощь в истории МВФ (пропорционально ВВП). Проект по добыче был охвачен наследием коррупции и неравного распределения богатства, вызванного бурным политическим и рыночным переходом в Монголии. Позитивные выгоды от проекта были медленными, чтобы достичь среднего монгола, что способствовало усилению социальной напряженности и разрушению веры в демократический процесс.





По словам автора монгольская молодежь в авангарде процессии демократии. И она способна развивать страну.

Коронавирус в Монголии

Карта распространения