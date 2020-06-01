1 июня Узбекистан и Кыргызстан продолжат переговоры по ситуации на границе

Конфликт на границе с Узбекистаном. 31 мая 2020 года // Очевидцы

CentralAsia (UZ) - Узбекистан и Кыргызстан 1 июня продолжат переговоры по ситуации на границе, возникшей из-за конфликта.

На кыргызско-узбекском участке государственной границе вчера, 31 мая 2020 года, произошел конфликт из-за прав на пользование источником воды Чечме-Сай. Данный источник воды располагается в селе Чечме Бирликского айыльного аймака Кадамжайского района Баткенской области.

Конфликт между жителями села Чечме сельского округа Бирлик Кадамжайского района и жителями села Чашма Сохского района Узбекистана произошел примерно в 12:30. Стороны начали закидывать друг друга камнями.

Как сообщает "Турмуш", все началось с того, что сельчане совместно [жители села Чечме и Чашма] чистили источник с водой в селе Чечме. Из-за заявлений о том, что источник принадлежит одной из сторон, началась словесная перепалка, переросшая в конфликт.

Ближе к вечеру 31 мая пресс-служба правительства КР распространила информацию о том, что проводятся переговоры местных органов власти Кыргызской Республики и Республики Узбекистан по произошедшему инциденту между жителями. Первый заместитель полномочного представителя правительства Кыргызской Республики в Баткенской области Жаркынбек Максутов, аким Кадамджайского района Алгынбай Имаров проводят переговоры с губернатором Ферганской области Шухратом Ганиевым, акимом Сохского района Республики Узбекистан по произошедшему инциденту между жителями приграничных сел.

В настоящее время привлекаются дополнительные силы правоохранительных органов для стабилизации ситуации. Есть пострадавшие в результате инцидента.

По итогам переговоров между местными органами власти Кыргызстана и Узбекистана по произошедшему конфликту жителей села Чечме Кадамджайского района Баткенской области и села Чашма Сохского района принято решение о проведении совместного патрулирования территории правоохранительными органами двух стран.

По данным правительства КР, проводятся разъяснительные работы среди населения указанных сел, направленные на сохранение общественного порядка и укрепление приграничного сотрудничества и добрососедства.

Местное население покинуло место конфликта. Ситуация стабилизировалась, относительно напряженная, рассказали в правительстве.

В Министерстве здравоохранения сообщили, что в результате инцидента между гражданами, по предварительным данным, поступило в Центр общеврачебной практики города Айдаркен Баткенской области (КР) 15 пострадавших.

В данное время 4 пострадавших находятся в стационаре и получают лечение, у 2 состояние оценивается как тяжелое, у 2 относительно удовлетворительное. Остальные после оказания первичной медицинской помощи отправлены на амбулаторное лечение.

На месте инцидента дежурят 2 бригады скорой помощи. В помощь коллегам из Баткена направлены реаниматолог и травматолог во главе с координатором по здравоохранению области,

Первый вице-премьер-министр Кыргызстана Кубатбек Боронов прибыл в Кадамджайский район Баткенской области. Он проведёт встречу с премьер-министром Узбекистана Абдуллой Ариповым по произошедшему накануне конфликту между жителями приграничных сел двух стран.

Кроме того, пройдет оперативное совещание с участием правоохранительных органов и местных органов власти. На сегодня ситуация урегулирована.