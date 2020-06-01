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  1 июня 2020
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В Монголии выявили 6 новых случаев коронавируса за сутки

CentralAsia (MNG) -  В Монголии за сутки коронавирусом заразились еще 6 человек. Об этом 1 июня во время брифинга сообщил директор НИЦИЗ Д.Нямхуу.


Уточняется, что все зараженные являются студентами, которые прибыли из России 15 мая.

Общее количество подтвержденных случаев в стране на сегодняшний день составляет 185 человек, из них 44 выздоровели, 141 пациент находится под медицинским наблюдением.

Коронавирус в Монголии
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