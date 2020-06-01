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  1 июня 2020
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Хьюман Райтс Вотч призывает Туркменистан освободить артиста, приговоренного к тюрьме за гомосексуализм

CentralAsia (TM) -  Правозащитная организация Хьюман Райтс Вотч (HRW) сообщает, что популярный артист и его партнеры в Туркменистане были приговорены к тюремному заключению за то, что они геи, и призвали власти «немедленно снять» все обвинения против мужчин.

HRW отмечает, что шоумен был приговорен к двум годам тюрьмы 7 мая после того, как суд признал его виновным в мужеложстве.

В апреле независимое СМИ сообщило со ссылкой на несколько источников в Ашхабаде, что в конце марта был арестован актер и шоумен, личность которого не разглашается, а также около десятка других людей, включая его партнера.

Согласно этому сообщению, некоторые из арестованных были впоследствии освобождены после того, как они заплатили взятки.

В то время источник в Ашхабаде подтвердил Радио Азатлык что этот человек находился под арестом, но получить разъяснение по ситуации от властей было невозможно.

Уголовный кодекс бывшей советской республики предусматривает до двух лет лишения свободы за гомосексуальные отношения.

В прошлом году молодой кардиолог из Ашхабада Касымберды Гараев и члены его семьи столкнулись с давлением после того, как он заявил о том, что он гей и рассказал зарубежным СМИ о проблемах, с которыми геи сталкиваются в Туркменистане.

В 2017 году Комитет ООН по правам человека объявил криминализацию однополых отношений по обоюдному согласию «неоправданным» и призвал правительство Туркменистана отменить его.

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