В Узбекистане от коронавируса умерла 63-летняя женщина

CentralAsia (UZ) - В Узбекистане 15-ой жертвой COVID-19 стала 63-летняя жительница Ташкента.

Как сообщил Минздрав, 30 мая 63-летняя жительница Ташкента была госпитализирована в многопрофильную клинику Ташкентской медицинской академии.

Ранее, в январе текущего года, женщина перенесла инсульт.

Пациентка была подключена к аппарату ИВЛ. Но, несмотря на оказанную медицинскую помощь, 31 мая она скончалась от сердечно-легочной недостаточности и острого нарушения кровообращения мозга.