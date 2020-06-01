В Узбекистане от коронавируса умерла 63-летняя женщина

- Узбекистан, общество
- 10:05, 01 июня 2020
- Просмотров: 489
CentralAsia (UZ) - В Узбекистане 15-ой жертвой COVID-19 стала 63-летняя жительница Ташкента.
Как сообщил Минздрав, 30 мая 63-летняя жительница Ташкента была госпитализирована в многопрофильную клинику Ташкентской медицинской академии.
Ранее, в январе текущего года, женщина перенесла инсульт.
Пациентка была подключена к аппарату ИВЛ. Но, несмотря на оказанную медицинскую помощь, 31 мая она скончалась от сердечно-легочной недостаточности и острого нарушения кровообращения мозга.