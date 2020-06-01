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  1 июня 2020
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В Узбекистане от коронавируса умерла 63-летняя женщина

CentralAsia (UZ) -  В Узбекистане 15-ой жертвой COVID-19 стала 63-летняя жительница Ташкента.

Как сообщил Минздрав, 30 мая 63-летняя жительница Ташкента была госпитализирована в многопрофильную клинику Ташкентской медицинской академии.

Ранее, в январе текущего года, женщина перенесла инсульт.

Пациентка была подключена к аппарату ИВЛ. Но, несмотря на оказанную медицинскую помощь, 31 мая она скончалась от сердечно-легочной недостаточности и острого нарушения кровообращения мозга.

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