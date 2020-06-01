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  1 июня 2020
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В Миннеаполисе за нарушение комендантского часа задержаны около 150 протестующих
Фото: Jim Wilson/The New York Times
Фото: Jim Wilson/The New York Times

CentralAsia (CA) -  Управление общественной безопасности города Миннеаполис сообщает о 150 задержанных из числа участников протеста за нарушение комендантского часа.

«Даже мирные протестующие, которые нарушают комендантский час, подлежат задержанию. Комендантский час действует в Миннеаполисе и Сент-Поле до 06:00» - говорится в сообщении управления.

В более 70 городах США беспорядки вспыхнули после гибели афроамериканца Джорджа Флойда от рук полиции. В интернете появились видео, на которых видно, что полицейские надели на Флойда наручники, один из них наступил ему коленом на шею. Флойд на видео несколько раз говорит, что не может дышать, потом затихает. Он умер в реанимации. После начала беспорядков уволили четырех полицейских, а одного из них обвинили в убийстве по неосторожности.



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