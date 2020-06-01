[РУС] [ENG] [КЫРГ]
  1 июня 2020
экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
Монголия ужесточает контроль над дипломатическими поездками

CentralAsia (MNG) -  

Кабинет министров Монголии обновил правила для обладания, выдачи и хранения дипломатических и официальных паспортов и ужесточил ответственность владельцев паспортов.

Согласно новому регламенту, монгольские дипломаты теперь должны сдавать свои паспорта на пограничных контрольно-пропускных пунктах после возвращения из командировок.

Впоследствии дипломатические паспорта будут храниться в Министерстве иностранных дел Монголии; в следующий раз, когда речь пойдет о дипломатах, они должны выехать за границу, они получат свои паспорта для поездки.

Кроме того, если дипломаты будут осуждены за любую незаконную деятельность, такую как незаконный оборот наркотиков, во время работы в зарубежных странах, они будут уволены со своих постов.
Коронавирус в Монголии
Карта распространения
print
  • На границе Узбекистана и Кыргызстана в анклаве Сох произошел конфликт
  • В Монголии второй день подряд не выявили новых случаев коронавируса
  • Европейцы проводят демонстративные акции из-за смерти афроамериканца в США


    • Яндекс.Метрика
    © CentralAsia 2007-2020.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    ул. Московская 189

    canews@asia.com