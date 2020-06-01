Монголия ужесточает контроль над дипломатическими поездками

- Монголия, происшествия
- 10:25, 01 июня 2020
- Просмотров: 221
CentralAsia (MNG) -
Кабинет министров Монголии обновил правила для обладания, выдачи и хранения дипломатических и официальных паспортов и ужесточил ответственность владельцев паспортов.
Согласно новому регламенту, монгольские дипломаты теперь должны сдавать свои паспорта на пограничных контрольно-пропускных пунктах после возвращения из командировок.
Впоследствии дипломатические паспорта будут храниться в Министерстве иностранных дел Монголии; в следующий раз, когда речь пойдет о дипломатах, они должны выехать за границу, они получат свои паспорта для поездки.
Кроме того, если дипломаты будут осуждены за любую незаконную деятельность, такую как незаконный оборот наркотиков, во время работы в зарубежных странах, они будут уволены со своих постов.
Коронавирус в Монголии
Карта распространения