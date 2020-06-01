В Вашингтоне протестующие громят магазины и офисы

CentralAsia (CA) - В Вашингтоне протестующие начали громить магазины, врываться в здания и жечь урны после того, как полиция оттеснила их от Белого дома. Об этом сообщает корреспондент РИА Новости с места происшествия.

Протестующие в центре Вашингтона начали громить офисные и торговые здания.

В настоящее время толпа численностью несколько сотен человек движется по Ай-стрит в сторону от Белого дома. Полиция пока не преследует участников беспорядков, фактически ограничившись зачисткой квартала вокруг Белого дома, пишет агентство.