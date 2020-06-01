За два месяца в Узбекистане скончались 15 человек с COVID-19

CentralAsia (UZ) - На 1 июня в Узбекистане, по официальным данным, насчитывается 15 смертей от COVID-19.

По данным Минздрава, до настоящего времени в Ташкенте от коронавируса скончались 7 человек, Намангане – 4, Самарканде – 2, Фергане – 1 и Сурхандарье – 1.

№15. 31 мая в Ташкенте от коронавируса скончалась 63-летняя женщина, которая была доставлена в реанимацию днем ранее. Ранее женщина перенесла инсульт. Пациентка стала 15-ой жертвой коронавируса в Узбекистане.

№14. 26 мая скончался 63-летний мужчина из Самаркандской области.

№13. 18 мая в Ташкенте в больнице скончался житель Самарканда с циррозом печени, ожирением и тяжелой анемией.

№12. 17 мая скончался водитель грузовика, осуществлявший международные грузовые перевозки. Сообщалось, что мужчина прибыл в Сурхандарьинскую область из России через Таджикистан. Умер от тяжелой острой бронхопневмонии и тяжелой формы инфекции COVID-19. Возраст мужчины не сообщается.

№11. 13 мая в Самарканде с диагнозом хроническая почечная недостаточность и тяжелая анемия скончался мужчина. О возрасте пациента не сообщается.

№10. 3 мая в Намангане от коронавируса скончался 29-летний мужчина, у которого был церебральный паралич и тяжелая анемия.

№9. 29 апреля в Ташкенте умер 61-летний пациент, у которого была выявлена коронавирусная инфекция. Сообщалось, что в течение двух недель пациент был подключен к аппарату искусственной вентиляции лёгких.

№8 24 апреля в Ташкенте скончалась женщина с двусторонней бронхопневмонией, острым респираторным дистресс-синдромом, вторичной гипертонией, ожирением 3-й степени.

№7. 22 апреля в Намангане скончалась 54-летняя женщина с коронавирусом.

№6. 21 апреля в Намангане от сердечно-сосудистой недостаточности умер 73-летний мужчина с коронавирусом.

№5. 18 апреля в Ташкенте от бронхопневмонии и острой дыхательной недостаточности скончалась 77-летняя женщина с коронавирусом.

№4. 12 апреля в Фергане от острой дыхательной и легочно-сердечной недостаточности умерла 59-летняя женщина с коронавирусом. Об этой женщине сообщил в ходе видеоселекторного совещания президент Шавкат Мирзиёев. Глава государства 26 марта заявил, что съездив в малый хадж, женщина по возвращении устроила дома торжество, собрав на нём около 120 человек.

№3. 8 апреля Минздрав сообщил о третьей жертве - 40-летнем жителе Ташкентской области, у которого была подтверждена коронавирусная инфекция. У пациента была диагностирована остановка сердца из-за сердечной и легочной недостаточности.

№2. 27 марта в Узбекистане была зарегистрирована вторая смерть от коронавируса. По данным пресс-службы Минздрава, скончавшийся 39-летний мужчина был инфицирован коронавирусом в результате контакта с первой пациенткой с COVID-19 в Узбекистане. Мужчина был врачом по профессии и пытался лечиться самостоятельно. Он был доставлен в клинику 26 марта уже в тяжелом состоянии.

№1. В этот же день, 27 марта, скончалась первая жертва COVID-19 в стране, 72-летняя жительница Намангана, которая заразилась коронавирусом от дочери, вернувшейся в середине марта из Турции.