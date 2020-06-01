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  1 июня 2020
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В Китае за сутки выявили 16 новых случаев коронавируса

CentralAsia (CA) -  За минувшие сутки в Китае коронавирусом заразились еще 16 человек, сообщает Госкомитет по вопросам здравоохранения КНР.

Также за сутки зарегистрированы 16 бессимптомных носителей вируса, все новые случаи — завозные.

В Китае всего с начала пандемии было зарегистрировано 83 017 случаев заражения коронавирусной инфекцией, из них выздоровели — 78 307 человек, скончались — 4634 пациента. На сегодняшний день под медицинским наблюдением остаются 76 пациентов.

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