В Китае за сутки выявили 16 новых случаев коронавируса

CentralAsia (CA) - За минувшие сутки в Китае коронавирусом заразились еще 16 человек, сообщает Госкомитет по вопросам здравоохранения КНР.

Также за сутки зарегистрированы 16 бессимптомных носителей вируса, все новые случаи — завозные.

В Китае всего с начала пандемии было зарегистрировано 83 017 случаев заражения коронавирусной инфекцией, из них выздоровели — 78 307 человек, скончались — 4634 пациента. На сегодняшний день под медицинским наблюдением остаются 76 пациентов.



