Среди зараженных коронавирусом в Монголии есть две беременные женщины, - Минздрав

CentralAsia (MNG) - В Монголии на 1 июня число подтвержденных случаев заражения коронавирусной инфекцией достигло 185 человек.

По данным Минздрава, шесть новых случаев за последние сутки выявлены из числа 650 граждан, которые вернулись из России через пограничный пункт Кяхта-Алтанбулаг.

По прибытии они были доставлены в Улан-Батор на поезде, 82% из них являются студентами и курсантами, обучающихся в России.

На сегодняшний день в НИЦИЗ проходит лечение 141 человек с коронавирусом, вылечились 44 человека. Также среди зараженных есть две беременные женщины.