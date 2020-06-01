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  1 июня 2020
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Из России на родину вернулись 680 таджикистанцев

CentralAsia (TJ) -  Специальными рейсами авиакомпании «Уральские авиалинии» 29 и 30 мая из Москвы в Душанбе были возвращены 49 граждан Таджикистана, которые в течение последних нескольких месяцев находились в центрах временного содержания иностранных граждан России. Об этом сообщает пресс-служба МИД Таджикистана.

Данными рейсами на родину также были привезены тела 13 соотечественников, лишившихся жизни на территории России.

Таким образом, в период с 19 по 30 мая текущего года из России в Таджикистан возвращены 680 находящихся в ЦВСИГ соотечественников, имевших оформленные для выезда документы, а также тела 58 граждан страны.

Как сообщает ведомство, во исполнение поручения главы государства о реализации плана постепенного и поэтапного возвращения граждан, в настоящее время прорабатывается возможность организации чартерных рейсов отечественных авиакомпаний в/из Российской Федерации и других стран.

В то же время, следует отметить, что процесс репатриации граждан из-за рубежа будет зависеть от создания необходимых условий, в том числе наличия соответствующих мест для карантина или медицинского наблюдения в Таджикистане.

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