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  1 июня 2020
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В Узбекистане за ночь выявили 39 новых случаев коронавируса

CentralAsia (UZ) -  По состоянию на 10:00 1 июня количество зарегистрированных случаев коронавируса в Узбекистане составляет 3662 человека.

По данным Минздрава, 24 новых случая - среди тех, кто помещён в карантинный центр (это граждане, прибывшие из Москвы, Санкт-Петербурга, Казани и Казахстана), 10 - в Ташкенте (4 из них выявлены среди населения), 1 - среди граждан, находящихся на карантине в Наманганской области, 2- водители международных грузовиков в Сырдарьинской области и еще 2 - водители большегрузов, въехавшие из России в Ташкентскую область через пограничный пост.

Всего на лечении находятся 810 человек. Из них 8 человек в тяжёлом состоянии, 1 человек в критическом.

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