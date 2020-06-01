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  1 июня 2020
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В Нур-Султане и Алматы убрали блокпосты. Фото
Блокпост на выезде из Алматы. Фото: А.Сариев/Tengrinews
Блокпост на выезде из Алматы. Фото: А.Сариев/Tengrinews

CentralAsia (KZ) -  В городах Нур-Султан и Алматы в ночь на 1 июня убраны блокпосты. Такое решение было принято Межведомственной комиссией.

«Работа по возобновлению перевозок будет произведена с 5 июня. Соответствующий алгоритм работы перевозчиков при перевозке пассажиров автобусами разработан с учетом требований постановления главного санитарного врача от 10 мая 2020 года, которые предусматривают меры по проведению дезинфекции автобусов на конечных пунктах маршрута, по допуску в салоны пассажиров только в масках», - сообщил на брифинге заместитель председателя Комитета транспорта Министерства индустрии и инфраструктурного развития Жанибек Тайжанов.

Уточняется, что международные автобусные маршруты с Россией, Китаем, Узбекистаном, Кыргызстаном и Монголией будут возобновлены по мере улучшения санитарно-эпидемиологической ситуации в указанных странах.

Как пишет Tengrinews, по всему периметру Алматы было выставлено 27 блокпостов. В Нур-Султане — 6 блокпостов на всех въездах и выездах.

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