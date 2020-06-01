У премьер-министра Армении обнаружен коронавирус

CentralAsia (CA) - Премьер-министр Армении Никол Пашинян заразился коронавирусом. Об этом глава правительства сам сообщил во время прямого эфира в Фейсбуке.

По его словам, коронавирусом заражены также члены его семьи.

«Вчера стало известно, что мой тест на коронавирусную инфекцию оказался положительным. У меня не было никаких симптомов, но поскольку я должен был отправиться на передовую, решил сдать тест. У всех членов семьи результаты тестов тоже положительные. Очевидно, что члены семьи заразились от меня», - предположил он.

В Армении на сегодняшний день зарегистрировано 9282 случая коронавируса, из них скончался 131 пациент. Режим ЧП в Армении был введен 16 марта и действует до 13 июня.