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  1 июня 2020
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У премьер-министра Армении обнаружен коронавирус

CentralAsia (CA) -  Премьер-министр Армении Никол Пашинян заразился коронавирусом. Об этом глава правительства сам сообщил во время прямого эфира в Фейсбуке.

По его словам, коронавирусом заражены также члены его семьи.

«Вчера стало известно, что мой тест на коронавирусную инфекцию оказался положительным. У меня не было никаких симптомов, но поскольку я должен был отправиться на передовую, решил сдать тест. У всех членов семьи результаты тестов тоже положительные. Очевидно, что члены семьи заразились от меня», - предположил он.

В Армении на сегодняшний день зарегистрировано 9282 случая коронавируса, из них скончался 131 пациент. Режим ЧП в Армении был введен 16 марта и действует до 13 июня.

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