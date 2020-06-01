Президент Монголии поздравил с Днем защиты детей (видео)

CentralAsia (MNG) - В Монголии 1 июня отмечается Международный День защиты детей как официальный государственный праздник. В этот день каждый год проводились различные общественные праздничные мероприятия, в том числе широкомасштабное мероприятие для детей «Монгольские дети» на центральной площади города Улан-Батора.

Однако в этом году все публичные мероприятия, посвященные Дню защиты детей были отменены из-за пандемии COVID-19, и родителям и детям рекомендуется отмечать этот день дома.

Президент Монголии Х.Баттулга поздравил детей всей страны с этим праздником.





В поздравлении подчеркивается, что дети — это будущее страны.

«Я приношу свои извинения будущему Монголии за серию несчастных случаев, приведших к травмам и смерти детей, вызванных невыполнением нами, взрослыми своих обязанностей и небрежностью. Мы приложим все усилия, чтобы исправить эти ошибки и сделать все необходимое для детей», - сказал он.





Президент Баттулга также поблагодарил детей за соблюдение карантинных мер и призвал принять участие в конкурсе сочинений и рисунков под эгидой «Родина начинается с детей».

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