Туркменистан и Иран планируют открыть границу с 1 июня

- Туркменистан, общество
- 12:52, 01 июня 2020
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CentralAsia (TM) - Открытие границы между Туркменистаном и Ираном 1 июня анонсировал пресс-секретарь таможенного управления Ирана Сейед Латифи, сообщает издание «Mehr».
По заявлению пресс-секретаря Таможенного управления Ирана (IRICA) Сейеда Рухоллы Латифи, при полном соблюдении медицинских протоколов границы Ирана с Туркменистаном будут вновь открыты 1 июня.
Кроме того, в течение нескольких дней будет возобновлена торговая деятельность Ирана с Афганистаном.
По словам Латифи, Афганистан готов к транзитным маршрутам Иран-Афганистан-Таджикистан и Иран-Афганистан-Узбекистан, и транзитные грузовики могут передвигаться по этому маршруту в Узбекистан или Таджикистан при условии, что иранские границы будут вновь открыты с Туркменистаном.
Ранее сообщалось, что для поездов и грузовиков, пересекающих границу между Ираном и Туркменистаном, будут созданы дезинфекционные тоннели.