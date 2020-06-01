Премьер-министр Монголии пообещал увеличить государственные расходы на работы по защите детей

CentralAsia (MNG) -
Премьер-министр Монголии У.Хурэлсух поздравил детей с Международным Днем защиты детей.
В своем выступлении он упомянул о мерах правительства по защите прав детей, таких как постепенное расширение и внедрение услуг по защите и профилактике детей и их расходов, а также о дополнительном ежемесячном денежном пособии в условиях пандемии COVID-19.
«В закон о социальном обеспечении внесены некоторые изменения, которые позволили многодетным матерям и многодетным одиноким родителям получать больше социальных пособий. Несмотря на эти действия, направленные на защиту детей, мы в полной мере осознаем, что нам нужно сделать лучше для них, и все взрослые должны работать более тесно вместе чтобы защитить наших детей », - сказал он.
Премьер-министр также пообещал увеличить государственные расходы на работы по защите детей и призвал всех граждан и компании объединить свои усилия с правительством для защиты прав детей.
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