Премьер-министр Монголии пообещал увеличить государственные расходы на работы по защите детей

CentralAsia (MNG) -

В своем выступлении он упомянул о мерах правительства по защите прав детей, таких как постепенное расширение и внедрение услуг по защите и профилактике детей и их расходов, а также о дополнительном ежемесячном денежном пособии в условиях пандемии COVID-19.