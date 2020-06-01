Фото — Королева Елизавета II впервые появилась на публике с начала карантина в Великобритании

Фото: PA MEDIA

CentralAsia (CA) - Королева Елизавета II впервые появилась на публике со времени введения карантинных мер в Великобритании.

Фотографии сделало информагенство Press Association на территории Виндзорского замка во время прогулки верхом на пони по кличке Балморал Ферн.

Елизавета II регулярно совершает поездки верхом по парку, прилегающему к замку, где она вместе с супругом, герцогом Эдинбургским, находится на самоизоляции с начала эпидемии коронавируса.

В последний раз королева появлялась на публике 19 марта при выезде из Букингемского дворца.