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  1 июня 2020
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Фото — Королева Елизавета II впервые появилась на публике с начала карантина в Великобритании
Фото: PA MEDIA
Фото: PA MEDIA

CentralAsia (CA) -  Королева Елизавета II впервые появилась на публике со времени введения карантинных мер в Великобритании.

Фотографии сделало информагенство Press Association на территории Виндзорского замка во время прогулки верхом на пони по кличке Балморал Ферн.

Елизавета II регулярно совершает поездки верхом по парку, прилегающему к замку, где она вместе с супругом, герцогом Эдинбургским, находится на самоизоляции с начала эпидемии коронавируса.

В последний раз королева появлялась на публике 19 марта при выезде из Букингемского дворца.

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