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  1 июня 2020
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В России снова выявили больше 9 тысяч новых случаев коронавируса за сутки

CentralAsia (CA) -  В России за прошедшие сутки зарегистрированы 9035 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Об этом 1 июня сообщили в оперативном штабе по борьбе с коронавирусом.

Новые зараженные выявлены в 84 регионах страны, в том числе активно как контактные и без клинических проявлений – 3622 (40,1%).

Всего на сегодняшний день в России нарастающим итогом выявлено 414 878 случаев (+2,2%) коронавирусной инфекции.

По данным Роспотребнадзора, за весь период проведено более 10,9 млн лабораторных исследований на коронавирус, в том числе 279,9 тыс. – за последние сутки. Под медицинским наблюдением остаются 304 808 человек.



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