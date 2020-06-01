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  1 июня 2020
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Трампа с семьей спрятали в подземном бункере во время протестов у Белого дома, - СМИ

CentralAsia (CA) -  Президент США Дональд Трамп спускался в бункер 29 мая во время протестов около Белого дома в Вашингтоне. Об этом сообщает The New York Times.

CNN сообщает, что в бункер также доставили первую леди и сына президентской четы Бэррона.

Как сообщается, протестующие бросали бутылки и кирпичи в полицию, пытаясь пройти к Белому дому. Участники демонстрации прорвали одно из заграждений около резиденции президента.

На фоне этих событий служба безопасности отвела Трампа в бункер — она руководствовалась протоколами защиты президента. По данным CNN, Трамп провёл в бункере около часа вместе с семьёй.

Издание сообщает, что «Трамп и его команда были застигнуты врасплох протестами» возле Белого дома. По данным газеты, раньше бункер использовали при угрозе террористических атак: 11 сентября 2001 года туда спускался Джордж Буш, а после этого его «практически не использовали — если использовали вообще», пишет издание.

Протесты в США набирают обороты, начавшись после смерти афроамериканца Джорджа Флойда при задержании полицией. Люди вышли на демонстрации по всей стране, в некоторых городах акции проходят мирно, в некоторых — перерастают в столкновения с полицией.

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