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  1 июня 2020
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За сутки от коронавируса в России скончались 162 человека

CentralAsia (CA) -  В России за сутки от коронавирусной инфекции скончались 162 пациента, следует из данных оперативного штаба по борьбе с коронавирусом.

Большая часть умерших приходится Москве — 76 человек, затем Республика Дагестан — 25 пациентов.

- Санкт-Петербург – 9;

- Нижегородская область – 6;

- Республика Северная Осетия – Алания – 4;

- Кабардино-Балкарская Республика – 3;

- Смоленская область – 3;

- Свердловская область – 2;

- Челябинская область – 2;

- Костромская область – 1;

- Краснодарский край – 1;

- Астраханская область – 1;

- Волгоградская область – 1;

- Ставропольский край – 1;

- Ямало-Ненецкий автономный округ – 1;

- Новосибирская область – 1;

- Хабаровский край – 1.

Общее количество случаев коронавируса в России достигло 414 878 человек, из них за последние сутки — 9035 случаев, скончались 4855 человек.

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