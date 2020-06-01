За сутки от коронавируса в России скончались 162 человека

- Азия и мир, общество
- 13:51, 01 июня 2020
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CentralAsia (CA) - В России за сутки от коронавирусной инфекции скончались 162 пациента, следует из данных оперативного штаба по борьбе с коронавирусом.
Большая часть умерших приходится Москве — 76 человек, затем Республика Дагестан — 25 пациентов.
- Санкт-Петербург – 9;
- Нижегородская область – 6;
- Республика Северная Осетия – Алания – 4;
- Кабардино-Балкарская Республика – 3;
- Смоленская область – 3;
- Свердловская область – 2;
- Челябинская область – 2;
- Костромская область – 1;
- Краснодарский край – 1;
- Астраханская область – 1;
- Волгоградская область – 1;
- Ставропольский край – 1;
- Ямало-Ненецкий автономный округ – 1;
- Новосибирская область – 1;
- Хабаровский край – 1.
Общее количество случаев коронавируса в России достигло 414 878 человек, из них за последние сутки — 9035 случаев, скончались 4855 человек.