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  1 июня 2020
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В Турции возобновлено внутреннее авиасообщение

CentralAsia (CA) -  С 1 июня в Турции возобновляется внутреннее авиасообщение. Об этом сообщил министр транспорта и инфраструктуры страны Адиль Караисмаилоглу.

По его словам, на данный момент Турция также ведет переговоры о возобновлении международного авиасообщения.
«В связи с возобновлением рейсов в аэропортах и в самолетах приняты меры безопасности и социального дистанцирования для борьбы с коронавирусом и в целях минимизации риска для здоровья пассажиров и персонала», - сообщил он.

Как уточнил министр, первые авиарейсы на внутренних линиях будут осуществлены из Стамбула в Анкару, Измир, Анталью и Трабзон.

По данным университета Джонса Хопкинса, на сегодняшний день в Турции коронавирус обнаружен у 163,9 тыс. человек, жертвами вируса стали 4540 пациентов.

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