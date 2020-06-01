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  1 июня 2020
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Кабмин Монголии предоставить США помощь в размере $1 млн

CentralAsia (MNG) -  

Общее число заразившихся коронавирусом в мире к утру 1 июня превысило 6,1 миллиона человек. Пандемия охватила 188 стран. Лидером по числу подтвержденных случаев, по данным Университета Джонса Хопкинса, являются США (1,79 миллиона зараженных).

Чтобы помочь стране справиться с пандемией, правительство Монголии решило предоставить помощь в размере $1 миллиона из резервного фонда правительства.

Монголия ранее решила предоставить 30 000 овец в Китай и помощь в размере $1 миллион в Россию.

На заседании Кабмина 1,2 млрд тугриков или $ 428 тыс. будет выделено военному центральному госпиталю.
Коронавирус в Монголии
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