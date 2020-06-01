Кабмин Монголии предоставить США помощь в размере $1 млн

CentralAsia (MNG) -

Общее число заразившихся коронавирусом в мире к утру 1 июня превысило 6,1 миллиона человек. Пандемия охватила 188 стран. Лидером по числу подтвержденных случаев, по данным Университета Джонса Хопкинса, являются США (1,79 миллиона зараженных).





Чтобы помочь стране справиться с пандемией, правительство Монголии решило предоставить помощь в размере $1 миллиона из резервного фонда правительства.





Монголия ранее решила предоставить 30 000 овец в Китай и помощь в размере $1 миллион в Россию.





На заседании Кабмина 1,2 млрд тугриков или $ 428 тыс. будет выделено военному центральному госпиталю.

Коронавирус в Монголии

Карта распространения