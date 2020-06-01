В Узбекистане проведут реструктуризацию налоговых органов

CentralAsia (UZ) - В системе налоговых органов Узбекистана начинается реструктуризация, сообщается на сайте Государственного налогового комитета страны (ГНК).

Пилотный проект будет запущен в Ташкенте, Андижанской и Сурхандарьинской областях. В этих регионах с 1 июня налогоплательщики начнут платить НДС в областных управлениях и Государственном налоговом управлении. Ранее платежи осуществлялись в районных инспекциях.

Сейчас на учете в ГНК зарегистрировано 96 тыс. предпринимателей – плательщиков НДС. На первом этапе проект коснется 29 тыс. представителей бизнеса. В будущем планируется поэтапно охватывать и другие регионы, а с 1 октября – ввести новый порядок уплаты налогов по всей стране.

Реструктуризация не потребует от предпринимателей дополнительных действий в постановке на новый учет. Это за них сделают сотрудники налоговых органов.

