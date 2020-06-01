Минздрав России одобрил первый российский препарат от коронавируса

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- 15:03, 01 июня 2020
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CentralAsia (CA) - Министерством здравоохранения России зарегистрирован первый российский препарат от коронавируса.
Как сообщает Российский фонд прямых инвестиций, в ходе клинических испытаний препарат «Авифавир» показал эффективность при лечении пациентов c коронавирусом.
«Афивавир» является не только первым антивирусным препаратом, зарегистрированным против коронавируса в России, но и, возможно, самым многообещающим лекарством против COVID-19 в мире. Он был разработан и протестирован в ходе клинических испытаний в России в рекордные сроки, что позволило ему стать первым зарегистрированным средством на основе «Фавипиравира» в мире», - заявил генеральный директор Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев.
Отмечается, что препарат категорически нельзя принимать беременным женщинам и в период планирования семьи.
Лекарство не будут продавать в аптеках, его можно будет применять только в больницах под наблюдением врача, уточнили «Интерфаксу» в РФПИ.