Минздрав России одобрил первый российский препарат от коронавируса

CentralAsia (CA) - Министерством здравоохранения России зарегистрирован первый российский препарат от коронавируса.

Как сообщает Российский фонд прямых инвестиций, в ходе клинических испытаний препарат «Авифавир» показал эффективность при лечении пациентов c коронавирусом.

«Афивавир» является не только первым антивирусным препаратом, зарегистрированным против коронавируса в России, но и, возможно, самым многообещающим лекарством против COVID-19 в мире. Он был разработан и протестирован в ходе клинических испытаний в России в рекордные сроки, что позволило ему стать первым зарегистрированным средством на основе «Фавипиравира» в мире», - заявил генеральный директор Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев.

Отмечается, что препарат категорически нельзя принимать беременным женщинам и в период планирования семьи.

Лекарство не будут продавать в аптеках, его можно будет применять только в больницах под наблюдением врача, уточнили «Интерфаксу» в РФПИ.



