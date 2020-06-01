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  1 июня 2020
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219 монгольских детей-монахов прибудут из Индии

CentralAsia (MNG) -  Около 597 монгольских буддийских монахов-учеников живут в трех монастырях - Гоманг, Сера и Джуме в штате Карнатака, Индия, и 357 из них - дети в возрасте от 10 до 18 лет.


По просьбе родителей 219 детей, находящихся там, а также администрации монастыря Гоман, сегодня кабинет министров поручил главе Государственной комиссии по чрезвычайным ситуациям Ө.Энхтувшину организовать репатриацию детей из Индии.

Чартерный рейс будет организован в регион, где находятся дети, так как два случая COVID-19 были обнаружены в 6 километрах от монастыря, что подвергает детей большему риску.

70 процентов из 219 детей, направляющихся в Монголию, родом из сельских районов Монголии, и родители обратились за финансовой помощью к правительству, поскольку они могут позволить себе оплатить только перелет, а не оплату расходов на изоляцию.

Поэтому сегодня правительство приняло решение переориентировать 229,9 млн тугриков или около $207 тыс. из программы развития и защиты детей на расходы по изоляции детей и поручило министру труда и социальной защиты сотрудничать с чрезвычайной комиссией в предоставлении психологических консультационных услуг для них.
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