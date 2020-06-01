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  1 июня 2020
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В Казахстане 2-летнего ребенка с коронавирусом подключили к аппарату ИВЛ

CentralAsia (KZ) -  В Уральске 2-летнего ребенка с коронавирусом подключили к аппарату искусственной вентиляции легких. Об этом сообщили в управлении здравоохранения Западно-Казахстанской области.

Как сообщил главный врач данной области Болатбек Каюпов, всего на аппарате искусственной вентиляции легких в регионе находятся три пациента с коронавирусом. Два пациента 68 и 79 лет и 2-летний ребенок. Он в тяжелом состоянии.

Всего в Западно-Казахстанской области с начала пандемии зарегистрировано 665 случаев заражения, из них 44 — за последние сутки, жертвой коронавируса стал один житель области.

Коронавирус в Казахстане
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