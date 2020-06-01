В Бишкек прибыл новый посол Узбекистана в Кыргызстане Хуршид Мирзахидов

CentralAsia (UZ) - 30 мая в Бишкек прибыл вновь назначенный посол Республики Узбекистан в Кыргызской Республике Хуршид Мирзахидов, сообщила пресс-служба МИД.

Как сообщается, ранее Мирзахидов занимал должности министра по развитию информационных технологий и коммуникаций, председателя Национальной телерадиокомпании Узбекистана, заместителя председателя Комитета по автомобильным дорогам при Министерстве транспорта Республики Узбекистан.