МИД Узбекистана прокомментировал ситуацию на узбекско-кыргызской границе, где произошёл конфликт

CentralAsia (UZ) - МИД Узбекистана 1 июня опубликовал сообщение об инциденте на участке Чашма узбекско-кыргызской государственной границы.

31 мая 2020 года на участке Чашма произошел инцидент локального характера между жителями приграничных районов Узбекистана и Кыргызстана.

Как сообщили в МИД, причиной конфликта стал спор, возникший в ходе совместной очистки оттоков воды (арыков) родника Чашма между отдельными гражданами двух стран. В результате инцидента имеются пострадавшие с обеих сторон. Им оказана медицинская помощь.

В результате переговоров руководителей приграничных областей двух стран ситуация была взята под контроль. Стороны договорились впредь не проводить очистительные работы без предварительного согласования.

Родник Чашма обеспечивает питьевой и поливной водой как жителей Узбекистана, так и Кыргызстана. С учётом взаимных интересов имеется договоренность о совместном использовании родника Чашма.

Как сообщалось ранее, 1 июня состоялась встреча премьер-министра Узбекистана Абдуллы Арипова с первым вице-премьер-министром Кыргызстана Кубатбеком Бороновым.

Стороны договорились в ближайшее время провести заседание Межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству и Совет хокимов приграничных областей Республики Узбекистан и полномочных представителей правительства Кыргызской Республики в приграничных областях.

Руководители делегаций двух стран также провели совместную встречу с местным населением.