МИД Узбекистана прокомментировал ситуацию на узбекско-кыргызской границе, где произошёл конфликт

- Узбекистан, общество
- 15:46, 01 июня 2020
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- Обновлено: 15:49, 01 июня 2020 EnglishКыргызча
CentralAsia (UZ) - МИД Узбекистана 1 июня опубликовал сообщение об инциденте на участке Чашма узбекско-кыргызской государственной границы.
31 мая 2020 года на участке Чашма произошел инцидент локального характера между жителями приграничных районов Узбекистана и Кыргызстана.
Как сообщили в МИД, причиной конфликта стал спор, возникший в ходе совместной очистки оттоков воды (арыков) родника Чашма между отдельными гражданами двух стран. В результате инцидента имеются пострадавшие с обеих сторон. Им оказана медицинская помощь.
В результате переговоров руководителей приграничных областей двух стран ситуация была взята под контроль. Стороны договорились впредь не проводить очистительные работы без предварительного согласования.
Родник Чашма обеспечивает питьевой и поливной водой как жителей Узбекистана, так и Кыргызстана. С учётом взаимных интересов имеется договоренность о совместном использовании родника Чашма.
Как сообщалось ранее, 1 июня состоялась встреча премьер-министра Узбекистана Абдуллы Арипова с первым вице-премьер-министром Кыргызстана Кубатбеком Бороновым.
Стороны договорились в ближайшее время провести заседание Межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству и Совет хокимов приграничных областей Республики Узбекистан и полномочных представителей правительства Кыргызской Республики в приграничных областях.
Руководители делегаций двух стран также провели совместную встречу с местным населением.