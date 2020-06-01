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  1 июня 2020
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Узбекистан провёл испытания артиллерийского оружия с дистанционным управлением

CentralAsia (UZ) -  Министерство обороны Узбекистана сообщило, что провело испытание артиллерийского оружия с дистанционным управлением.

«На полевом полигоне Каттакурган в Центральном военном округе проводятся испытания новейшей боевой техники и оружия на основе «Инициативных идей», выдвинутых министром обороны», - говорится в сообщении министерства.

Испытания прошли на крупнейшем полигоне «Каттакургон» ЦВО. В них участвовали модернизированные 120-миллиметровые самоходные орудия «Нона» для БТР-80 и 122-миллимитровая самоходная реактивная артиллерийская установка модели GM-21 MK «Штурм».

В ходе маневров были испытаны модернизированные 120-миллиметровые самоходные орудия "Нона" для БТР-80.

Кроме того, в настоящее время проходят испытания дистанционное управление и запуск 122-миллиметровой артиллерийской ракеты ДМ-21 «Штурм», установленной на автомобилях КамАЗ и Урал.

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