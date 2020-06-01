В Самарканде коронавирусом заразились 45 медработников и 36 учеников школ

CentralAsia (UZ) - В Самаркандской области Узбекистана коронавирусом заразились 45 медработников и 36 учащихся, сообщают местные СМИ.

«На сегодня зафиксировано около 28 тысяч нарушений, связанных с несоблюдением карантинных правил. В отношении двух сотрудников инспекции санитарно-эпидемиологической службы, которые захотели нажиться во время пандемии, возбуждены уголовные дела. Все это послужило причиной продления карантина», – сказал хоким области Эркинжон Турдимов, выступив утром 1 июня с обращением.

Сообщается, что из-за небрежности медицинских работников и двух водителей такси, работающих в службе доставки, из числа заболевших – 45 медработников, 42 временно безработных, 36 несовершеннолетних учеников школ, 10 работников налоговой службы, 6 банковских служащих.

Начиная с 1 июня в некоторых регионах Самаркандской области смягчены правила карантина. В частности, с 07:00 до 10:00 и с 17:00 до 20:00 разрешено передвижение транспортных средств без стикера, мототранспорта и велосипедов в Самарканде, Ургутском, Пастдаргомском районах, которые находятся в красной зоне.