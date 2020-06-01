В ходе беспорядков в США задержаны около 4 тысяч человек
- Азия и мир, общество
- 16:38, 01 июня 2020
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CentralAsia (CA) - В ходе беспорядков в США, связанных с гибелью афроамериканца Джорджа Флойда задержаны около 4 тысяч человек. Об этом сообщает CNN.
На прошлой неделе в более 70 городах США вспыхнула волна протестов и беспорядков после гибели от рук полиции афроамериканца Джорджа Флойда.
В сети появились видео, на которых видно, что полицейские надели на Флойда наручники, повалили его и один из них наступил ему коленом на шею. Флойд на видео несколько раз говорит, что не может дышать, потом затихает. Он умер в реанимации.
После начала беспорядков уволили четырех полицейских, а одного из них обвинили в убийстве по неосторожности.