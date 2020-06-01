В ходе беспорядков в США задержаны около 4 тысяч человек

Miami. Фото: Cliff Hawkins/Getty Images

CentralAsia (CA) - В ходе беспорядков в США, связанных с гибелью афроамериканца Джорджа Флойда задержаны около 4 тысяч человек. Об этом сообщает CNN.

На прошлой неделе в более 70 городах США вспыхнула волна протестов и беспорядков после гибели от рук полиции афроамериканца Джорджа Флойда.

В сети появились видео, на которых видно, что полицейские надели на Флойда наручники, повалили его и один из них наступил ему коленом на шею. Флойд на видео несколько раз говорит, что не может дышать, потом затихает. Он умер в реанимации.

После начала беспорядков уволили четырех полицейских, а одного из них обвинили в убийстве по неосторожности.