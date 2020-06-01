Какие страны заявили о том, что у них нет коронавируса?

CentralAsia (CA) - В большинстве стран эпидемия коронавируса порядком дала о себе знать, но есть и несколько исключений. Шесть стран выделились на общем фоне, сообщив, что у них совсем нет зараженных и умерших от коронавируса, пишут авторы статьи в норвежской газете «Верденс ганг», перевод которой подготовило ИноСми.

Среди них — тихоокеанские Вануату, Науру, Тонга и Соломоновы острова. Это изолированные островные государства. А две оставшиеся страны — Северная Корея, граничащая с Южной Кореей, Россией и Китаем, и Туркменистан в Центральной Азии.

Хотя они и утверждают, что эпидемия коронавируса не добралась до их границ, кое-какую информацию все же можно почерпнуть из прессы, рассказывает профессор корейских исследований из Университета Осло Владимир Тихонов.

«Если верить северокорейским СМИ, примерно 10 тысяч граждан были на некоторое время изолированы, как и 350 иностранцев. Сейчас большинство из них отпустили. Из этой информации и рассказов семей тех, кому удалось бежать из страны, можно сделать вывод, что в Северной Корее успели заразиться многие, ведь страна интенсивно торговала с Китаем», - говорит он.

Но после того, как в соседнем Китае был обнаружен коронавирус, Северная Корея быстро закрыла границы.

«Тех, кто попытался тайно продолжать торговлю, по некоторой информации, казнили. Всех, кто был заподозрен в носительстве инфекции, сразу же сажали на карантин. И похоже, что эти меры сработали: они справились», - добавил Тихонов.

По его мнению, здравоохранение Северной Кореи мало приспособлено для лечения серьезных случаев коронавирусной инфекции, хотя в стране больше врачей на душу населения, чем в США и Франции.

«В провинции, скорее всего, нет аппаратов ИВЛ, так что там мало что могут сделать. В большинстве провинциальных больниц также нет и обезболивающих. Их контрабандой нужно провозить из Китая», - сказал он.

VG: Как вы думаете, мы когда-нибудь узнаем реальный масштаб пандемии в стране?

Владимир Тихонов: Возможно, лет через 40-50, когда исследователи получат доступ к архивам. Но тогда это уже никому не будет интересно.

То, что Северная Корея почти всегда полностью закрыта, известно многим. А вот о центральноазиатской стране Туркменистане говорят меньше.

«Трудно оценить, сколько там заразившихся, потому что страна для нас совершенно не прозрачна. Она и делегацию ВОЗ к себе не пустила, что, по моему мнению, как раз свидетельствует, что зараженные у них есть», - предпологает исследователь Норвежского института международных отношений (NUPI) Роман Вакульчук.

Однако он не думает, что случаев заражения в Туркменистане много.

«Туда совершается всего пара авиарейсов в день. Это способствует ограничению вспышки».

Если зараженных станет больше, власти Туркменистана по мнению Вакульчука, не станут молчать, чтобы получить международную помощь, поскольку система здравоохранения страны совершенно не приспособлена для борьбы с серьезной вспышкой заболевания.

«Для базового лечения у них потенциал определенно есть, так что с небольшим количеством заболевших они справятся. Это система здравоохранения выдержит. Но если больных станет больше, ресурсов не хватит. У них нет медицинского оборудования», - сказал эксперт NUPI.