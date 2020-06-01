Какие страны заявили о том, что у них нет коронавируса?

- Азия и мир, анализ и комментарии
- 16:54, 01 июня 2020
- Просмотров: 1214
CentralAsia (CA) - В большинстве стран эпидемия коронавируса порядком дала о себе знать, но есть и несколько исключений. Шесть стран выделились на общем фоне, сообщив, что у них совсем нет зараженных и умерших от коронавируса, пишут авторы статьи в норвежской газете «Верденс ганг», перевод которой подготовило ИноСми.
Среди них — тихоокеанские Вануату, Науру, Тонга и Соломоновы острова. Это изолированные островные государства. А две оставшиеся страны — Северная Корея, граничащая с Южной Кореей, Россией и Китаем, и Туркменистан в Центральной Азии.
«Если верить северокорейским СМИ, примерно 10 тысяч граждан были на некоторое время изолированы, как и 350 иностранцев. Сейчас большинство из них отпустили. Из этой информации и рассказов семей тех, кому удалось бежать из страны, можно сделать вывод, что в Северной Корее успели заразиться многие, ведь страна интенсивно торговала с Китаем», - говорит он.
Но после того, как в соседнем Китае был обнаружен коронавирус, Северная Корея быстро закрыла границы.
«Тех, кто попытался тайно продолжать торговлю, по некоторой информации, казнили. Всех, кто был заподозрен в носительстве инфекции, сразу же сажали на карантин. И похоже, что эти меры сработали: они справились», - добавил Тихонов.
По его мнению, здравоохранение Северной Кореи мало приспособлено для лечения серьезных случаев коронавирусной инфекции, хотя в стране больше врачей на душу населения, чем в США и Франции.
«В провинции, скорее всего, нет аппаратов ИВЛ, так что там мало что могут сделать. В большинстве провинциальных больниц также нет и обезболивающих. Их контрабандой нужно провозить из Китая», - сказал он.
VG: Как вы думаете, мы когда-нибудь узнаем реальный масштаб пандемии в стране?
Владимир Тихонов: Возможно, лет через 40-50, когда исследователи получат доступ к архивам. Но тогда это уже никому не будет интересно.
То, что Северная Корея почти всегда полностью закрыта, известно многим. А вот о центральноазиатской стране Туркменистане говорят меньше.
«Трудно оценить, сколько там заразившихся, потому что страна для нас совершенно не прозрачна. Она и делегацию ВОЗ к себе не пустила, что, по моему мнению, как раз свидетельствует, что зараженные у них есть», - предпологает исследователь Норвежского института международных отношений (NUPI) Роман Вакульчук.
Однако он не думает, что случаев заражения в Туркменистане много.
«Туда совершается всего пара авиарейсов в день. Это способствует ограничению вспышки».
Если зараженных станет больше, власти Туркменистана по мнению Вакульчука, не станут молчать, чтобы получить международную помощь, поскольку система здравоохранения страны совершенно не приспособлена для борьбы с серьезной вспышкой заболевания.
«Для базового лечения у них потенциал определенно есть, так что с небольшим количеством заболевших они справятся. Это система здравоохранения выдержит. Но если больных станет больше, ресурсов не хватит. У них нет медицинского оборудования», - сказал эксперт NUPI.