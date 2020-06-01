На Аллее славы в Голливуде разбили звезду Дональда Трампа. Фото

Фото: Твиттер The Academy Music Business

CentralAsia (CA) - На Аллее славы в Голливуде разбили звезду президента США Дональда Трампа. Фотографию в Твиттере опубликовал The Academy Music Business.

«Звезда Дональда Трампа», - подписана фотография.

Donald Trumps star. pic.twitter.com/2mKjXt7PTj — The Academy Music Business (@BenjaminEnfield) May 31, 2020

В США с прошлого понедельника происходят волны протеста, после гибели афроамериканца Джорджа Флойда, который умер от рук полицейского.

Ранее телеканал CNN писал, что на фоне протестов служба безопасности отвела Трампа в бункер — она руководствовалась протоколами защиты президента. По данным телеканала, Трамп провёл в бункере около часа вместе с семьёй.







