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  1 июня 2020
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На Аллее славы в Голливуде разбили звезду Дональда Трампа. Фото
Фото: Твиттер The Academy Music Business
Фото: Твиттер The Academy Music Business

CentralAsia (CA) -  На Аллее славы в Голливуде разбили звезду президента США Дональда Трампа. Фотографию в Твиттере опубликовал The Academy Music Business.

«Звезда Дональда Трампа», - подписана фотография.

В США с прошлого понедельника происходят волны протеста, после гибели афроамериканца Джорджа Флойда, который умер от рук полицейского.

Ранее телеканал CNN писал, что на фоне протестов служба безопасности отвела Трампа в бункер — она руководствовалась протоколами защиты президента. По данным телеканала, Трамп провёл в бункере около часа вместе с семьёй.


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